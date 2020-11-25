منظمة تُحذر من عواقب إنسانية وخيمة في حال إغلاق مخيم ليلان للنازحين في كركوك

2020/11/25 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} حذرت منظمة أطباء بلا حدود من عواقب إنسانية وخيمة في حال إغلاق مخيم ليلان للنازحين في كركوك.

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