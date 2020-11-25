التخطيط: ادراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن موزانة 2021

2020/11/25 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الأربعاء إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، ان "النجم استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني".

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها".

واوضحت الوزارة، ان "مشروع القطار المعلق في بغداد، أُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021".

واشارت الى ان "الطرفين بحثا الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها، بخصوص إنشاء مستشفى سنجار العام، وتأهيل مطار الموصل الدولي، من قبل الجانب الفرنسي".

من جانبه اكد السفير الفرنسي، وفقاً للبيان ان "بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع العراق، وتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، على المستويين الإنساني والتنموي".

وبين ان ان "الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة بشأن تنفيذ مشروع مستشفى سنجار العام قد تم إنجازها"، لافتا إلى ان "المستشفى سيكون بمرحلتين، والعمل سيبدأ به مع مطلع العام المقبل، وستكون سعته 25 سريرا بالإضافة إلى صالتين للولادة و اربع قاعات مختلفة، فضلا عن المختبرات، والمتطلبات الأخرى".

ا.ح

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