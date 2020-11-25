المالية النيابية: صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر مرهون بأمر واحد

2020/11/25 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، إن الحكومة ستواجه مشكلة مالية في تامين رواتب الموظفين للشهر الجاري في حال عدم ارسال الموازنة الى مجلس النواب.

واضاف عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لوسائل اعلام حكومية، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "أقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021".

واوضح أن "عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها "، مؤكداً "عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة".

واكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق حاجتها لـ 45 يوما لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

وخصص مجلس الوزراء جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.

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