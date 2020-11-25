ماذا لو وقعت الفأس على الرأس؟

2020/11/25 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم تمري لا يخفى على اهالي ناحية تلعزير (القحطانية) بمجمعاتها والقرى التابعة لها، بأن منطقتهم وحدة ادارية بمستوى ناحية تابعة الى قضاء البعاج ادارياً، حيث تبلغ مساحتها حوالي (446000) دونم، ووفق اخر الاحصائيات التموينية تبلغ عدد سكانها اكثر من (125) الف نسمة، واكثر من (100) الف منهم ايزيديين، تنعدم فيها اغلب الدوائر الخدمية التي كانت …

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