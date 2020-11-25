محافظ حلبجة والقنصل الايراني يبحثان التعاون التجاري

2020/11/25 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت محافظة حلبجة، اليوم الاربعاء، القنصلية الايرانية في محافظة السليمانية، التعاون الثنائي بين الجانبين على مستوى عدد من الاصعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ حلبجة آزاد توفيق مع القنصل الايراني في السليمانية مهدي شوشتري، في مبنى القنصلية الايرانية في السليمانية، بحضور نائب المحافظ ورئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية.

وناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ومسألة حصول الموافقات من الحكومة الاتحادية على تعريف معبري (بشته وشوشمي) كمنفذيين رسميين واستعداد الشركات الايرانية لتنفيذ مشاؤيع الاعمار في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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