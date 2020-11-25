غربي كوردستان يسجل 96 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/25 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاربعاء، تسجيل 96 إصابة جديدة، وحالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا، في غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى في بيان، أن حالتا الوفاة هما لرجل من ديرك وامرأة من الحسكة.





وأضاف مصطفى، أنهم سجلوا 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 56 ذكور و 40 إناث وتتوزع في كل من الحسكة 8، ديرك 4، قامشلو 6، درباسية 2، كركي لكي 1، تل تمر 1، الرقة ، الطبقة 22، الشهباء 12، منبج 2.

كما ذكر مصطفى، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.





يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 6787 حالة منها 185 حالة وفاة و 984 حالة شفاء.

PUKmedia اعلام هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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