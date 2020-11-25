2020/11/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، ان مجلس

الوزراء صوت امس الثلاثاء مقترحٍ تقدم

به وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر

الشبلي لاستملاك الطريق الواصل بين

ميناء الفاو وميناء ام قصر وتحويل

ملكيته من وزارتي المال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تستملك الطريق الرئيس لميناء الفاو الرابط بين الميناء و ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تستملك الطريق الرئيس لميناء الفاو الرابط بين الميناء و ميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).