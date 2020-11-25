2020/11/25 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تصدر روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونخ، قائمة المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العام، بعد إعلان القائمة اليوم الأربعاء، بوجود المصري محمد صلاح.وتقدم ليفاندوفسكي بقائمة الهدافين مع بايرن في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفاً وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفاً وكان المرشح الأول لنيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفاندوفسكي وصلاح ضمن القائمة المرشحة لجائزة “الأفضل” هذا العام المركز الخبري الوطني.

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