المنافذ الحدودية تضبط 4 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الأوسط

2020/11/25 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط 4 حاويات لمواد متنوعة مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كواردها في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة، اعلنت عن ضبط 4 حاويات داخل الحرم الكمركي مخالفة لضوابط الاستيراد ومتروكة منذ عام 2017”.

واضاف اليهأة، انه “تمت عملية الضبط وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي شكلت على إثرها لجنة من برئاسة مديرية المنفذ /هيأة المنافذ الحدودية وعضوية الجهات ذات العلاقة، للكشف على الحاويات والتي أكدت صحة المعلومات الواردة والتي تحتوي على مواد كيماوية واصباغ ومستلزمات طبية ومواد منزلية متنوعة”.

واكدت انه “تم ختم الحاويات من قبل اللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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