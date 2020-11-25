العراق يقرر تعليق عمل معبر طريبيل مع الأردن خلال المساء

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجيش العراقي يواصل تتبع بعض الخلايا الإرهابية في الأنبار (Getty)قال مسؤول عراقي في محافظة الأنبار، غربي البلاد، اليوم الأربعاء، لـ "العربي الجديد"، إنه تقرر تعليق عمل معبر طريبيل الحدودي مع الأردن من بعد الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباح كل يوم وبشكل مؤقت، بسبب أنشطة إرهابية وتهديدات تعرض لها سائقو الشاحنات والمسافرون، أسفرت في الفترة الماضية عن سقوط ضحايا.

وأعاد العراق افتتاح معبر طريبيل مع الأردن نهاية أغسطس/آب الماضي، أمام حركة المسافرين والتجارة بين البلدين، بعد إغلاق دام لنحو ثلاث سنوات بفعل احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي، مساحات واسعة من محافظة الأنبار، بما فيها بلدة الرطبة الحدودية مع الأردن، والتي يقع فيها المعبر الوحيد الموجود بين البلدين.

وقال مسؤول في ديوان محافظة الأنبار، رداً على معلومات تحدثت عن إغلاق المعبر في اليومين الماضيين مساء وإعادة افتتاحه صباحاً، إن أسبابا أمنية دفعت إلى تعليق عمل وأنشطة المعبر خلال المساء بالتنسيق مع الإخوة بالجانب الأردني".

وأضاف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن المعبر سيكون مفتوحاً خلال ساعات النهار فقط وفي هذه الأثناء سيتعين على التجار وموردي البضائع والمسافرين تكييف أوضاعهم بالسفر ضمن هذه الساعات، ريثما تنتهي القوات العراقية من كنس بعض الخلايا الإرهابية التي نفذت هجمات بالأيام الماضية على الطريق الدولي السريع"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الجيش يواصل تتبع بعض الخلايا الإرهابية ويتم إعادة العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة في المعبر كما كان سابقا.

وشهدت الأيام الماضية، عدة هجمات مسلحة غربي الأنبار، إذ تم اختطاف مهندس متعاقد مع منظمة تابعة للأمم المتحدة، ووُجد مقتولاً بعد يومين، كما قُتل ثلاثة مدنيين وسائق شاحنة وأُحرقت جثثهم بهجوم إرهابي لمسلحي "داعش" على الطريق الدولي السريع الرابط مع منفذ طريبيل الدولي بين العراق والأردن، كما تم اختطاف أربعة آخرين أطلق التنظيم الإرهابي سراح أحدهم وما زال ثلاث آخرين مجهولي المصير.

بدوره، قال عضو المجلس المحلي السابق لمدينة الرطبة 450 كم غرب بغداد، محمد العيساوي لـ"العربي الجديد"، إن القوات العراقية تنفذ في هذه الأثناء عمليات واسعة في صحراء جنوب الرطبة، لوجود معلومات عن جيوب إرهابية لا تستهدف حركة التجارة مع معبر طريبيل فقط، بل رعاة الأغنام والمواطنين عموماً، وعناصر الأمن الذين يتوجهون لمنازلهم في الإجازات الدورية.

وأضاف العيساوي أن الحكومة العراقية يجب أن تولي أهمية للبلدات الحدودية مع دول الجوار سواء بتوفير القوات الكافية أو تأهيل البنى التحتية لتلك المدن"، معتبرا أن المدينة بحاجة الى أن يشترك أهلها بالملف الأمني فهم أدرى بالتفاصيل الدقيقة وجغرافية المدينة التي لا يمكن لغيرهم إحكام السيطرة عليها".

من جانبه، أكد الخبير بالشأن الأمني العراقي في محافظة الأنبار، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، أنه تم فعلا التنسيق بين قيادة عمليات الجيش وإدارة المنفذ على إغلاقه ليلاً.

ويضيف أنه في حال كان هناك حالات طارئة أو استثنائية، فإنه سيتم توفير قوات الجيش لمرافقة القوافل، وهو إجراء وقتي كون الخلايا المتورطة بالهجمات لا يتجاوز عددها اثنين أو ثلاثة ويجري تتبعها حاليا للقضاء عليها".

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