الفيفا يكشف رسمياً عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالعالم

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الستار عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة “الأفضل”، والتي يُقدمها الفيفا لأفضل لاعب في العالم عن كل سنة ميلادية.

وشهدت القائمة تواجد مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الكروي الماضي، فيما عرفت غياب الحارس الألماني مانويل نوير، رغم مساهمته الواضحة في تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان الفيفا قد أعلن عن إلغاء جائزة الأفضل خلال الموسم الكروي الحالي، بسبب انعدام تكافؤ الفرص نظراً لانتشار فيروس كورونا، ولكنه قرر في الأخير التراجع عن قرار الإلغاء بعد التأكد من استكمال جميع المنافسات الكروية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهذا العام في 25 من شهر تشرين الثاني الجاري، أي اليوم، على أن يتم الانتهاء من عملية التصويت في 9 كانون الاول، فيما سيتم الإعلان عن النتائج يوم 17 من الشهر نفسه.

قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل:

1- تياجو ألكانتارا (إسبانيا / بايرن ميونخ / ليفربول)

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس)

3- كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

4- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

5- ساديو ماني (السنغال / ليفربول)

6- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

7- ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

8- نيمار دا سيلفا (البرازيل / باريس سان جيرمان)

9- سيرجيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)

10-محمد صلاح (مصر / ليفربول)

11- فيرجيل فان دايك (هولندا / ليفربول)

قائمة المرشحين لأفضل حارس:

أليسون بيكر (البرازيل / ليفربول)

تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)

كيلور نافاس (كوستاريكا / باريس سان جيرمان)

مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونخ)

يان أوبلاك (سلوفينيا / أتليتكو ​​مدريد)

مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا / برشلونة)

قائمة المرشحين لأفضل مدرب:

مارسيلو بيلسا (الأرجنتين / ليدز يونايتد)

هانز ديتر فليك (ألمانيا / بايرن ميونخ)

يورجن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

جولين لوبيتيجي (إسبانيا / إشبيلية)

زين الدين زيدان (فرنسا / ريال مدريد)

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