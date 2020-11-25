الاتحاد الاوروبي يقدم مساعدة مالية للاردن بقيمة 250 مليون يورو

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن صرف مبلغ 250 مليون يورو للأردن في إطار برامج المساعدة المالية المقدمة للمملكة.وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي بالعاصمة عمان ماريا هادجيثيودوسيو في تصريح صحفي" إن هذا المبلغ يعكس التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للاردن في هذه الاوقات الصعبة، ودعم الاصلاحات التي تنفذها الحكومة الاردنية، والجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد مستقر واقوى لصالح المجتمع ككل".ويعد المبلغ المقدم الدفعة الاولى من اصل 700 مليون يورو ،وافق الاتحاد الاوروبي على تقديمها للاردن./انتهى

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