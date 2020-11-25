شاسوار عبدالواحد : حزب بارزاني عطل اكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في الاقليم

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اتهم رئيس حراك / الجيل الجديد / شاسوار عبدالواحد،الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ، بتعطيل اكبر واهم مشروع لتوفير الكهرباء في اقليم كردستان .وقال عبدالواحد في تصريح متلفز :" ان مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي عطل مشروع /سد بخمة/ في محافظة اربيل ، لمدة 30 عاما، لغرض استحصال الشركات التابعة للاحزاب الحاكمة في الاقليم اكثر من 600 مليون دولار من حكومة الاقليم مقابل شراء الكهرباء".واضاف انه :" لا وجود لخلافات فكرية او ادارية بين صفوف الاتحاد الوطني، سوى النزاع على الاموال والمغانم"./ انتهى

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