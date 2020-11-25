"قشم إير" تستأنف الرحلات الجوية بين ايران والعراق

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية "قشم إير" عن إستئناف الرحلات الجوية بين ايران و مطار النجف الاشرف....

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