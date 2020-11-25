أبرز الخلافات العالقة بين بغداد والحكومة المحلية في منطقة كردستان العراق

2020/11/25 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة مؤقتة تضم 8 نواب من ممثلي الكتل السياسية لإجراء حوارات مع بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة، وتضمينها بموجب نصوص ...

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