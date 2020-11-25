المركز الوطني الأردني لإدارة الأزمات يحدد مختبرات معتمدة لفحص كورونا للمسافرين من مطار بغداد الدولي

2020/11/25 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحدد المختبرات المعتمدة لفحص #كورونا للقادمين من #العراق (من مطار بغداد الدولي فقط)، وذلك لاتفاقها مع البروتكول الصحي المعتمد في المملكة#الأردن @NCSCMJordan #فيروس_كورونا #covid19 pic.twitter.com/fASlPidhuc

— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 25, 2020

المركز الوطني لإدارة الأزمات يحدد مختبرات معتمدة لفحص كورونا للمسافرين من العراق (من مطار بغداد الدولي فقط)

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