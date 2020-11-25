لجنة المسابقات تشارك في دورة منسقي المباريات المحلية

2020/11/25 | 16:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركَ رئيس لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، الدكتور حيدر عوفي، وعضو اللجنة، سيروان نجم الدين، في ورشة عمل إعداد المنسقين المحليين لتنظيم المباريات المحلية التي أقامها اتحاد غرب آسيا.

وقالَ الدكتور حيدر عوفي: الدورة أقيمتْ يومي 10 و 11 من شهر تشرين الثاني الحالي عبر المنصة الالكترونية في خطوة من اتحاد غرب آسيا لتطوير الجانب التنظيمي للمباريات، وإيصاله الى اعلى المستويات.

وأضافَ: أن ورشة العمل اتسمت بالمعلومات القيّمة التي أضافت لنا الشيء الكثير ، خصوصا في ما يتعلق بالتحديثات التي طرأتْ على عمل المنسقين في كيفية تنظيم المباريات.

واختتمَ الدكتور عوفي بالقول: شاركَ في الورشة ( 78 ) مشرفا من أغلب دول غرب آسيا، بإشراف المحاضر الاردني “علي جبريل”، و تم إعتمادنا بمعية زميلي (سيروان نجم الدين) منسقين رسميين لتنظيم المباريات المحلية في دول غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي.

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