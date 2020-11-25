السيد عمار الحكيم: نقف أمام مسؤولية كبرى بانهاء تجاهل معاناة المرأة واضطهادها

2020/11/25 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الى ضرورة انهاء معاناة المرأة واضطهادها.

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