نائبة: مؤتمر الداخلية لمناهضة العنف ضد المرأة يثير الاستغراب

2020/11/25 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستغربت النائبة خالدة خليل من تصرف وزارة الداخليةً بتجاهل مأساة الايزيديات.

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