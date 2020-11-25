الاستخبارات تطيح بأحد الإرهابيين في كركوك

2020/11/25 | 16:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القبض على إرهابي في داعش بكركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بناحية الرياض في محافظة كركوك، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، والذي عمل بمايسمى قاطع الرياض".

وأضاف البيان، أن"الإرهابي خلال التحقيقات الأولية اعترف بتوزيع الأرزاق والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى ونقل الأسلحة بين عناصر عصابات داعش ضمن محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية تعطى له من قبل هذه العصابات".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية".

ر.إ

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