2020/11/25 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الموارد المائية توجه تحذيرا بشأن منخفض جوي مقبل المركز الخبري الوطني.

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