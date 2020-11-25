إيران تحسم موقفها بشأن إجراء مفاوضات جديدة تتعلق بالاتفاق النووي

2020/11/25 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الاربعاء، إنه لن يكون هناك أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، مبينا أن ما يهم إيران هو وفاء جميع الدول بالتزاماتها في إطار الاتفاق.

وقال واعظي على هامش اجتماع الحكومة، إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرت كثيرا بالعلاقات الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن الدول الحليفة للولايات المتحدة مسرورة لعدم فوز ترامب، وليس إيران فحسب”.

وقال واعظي إنه “من الطبيعي أننا في إيران نرحب بالفشل الذي مني به ترامب، لكننا في الواقع لسنا متفائلين بأي حكومة أمريكية جديدة، ما لم نر أداءها على أرض الواقع”.

ولفت واعظي إلى أن “الاستنتاج إزاء حكومة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، والإجراءات التي من المقرر أن تتخذها وفق التصريحات المعلنة، تبدو مختلفة في السياسة والنهج عن أسلوب ترامب، وقد تركت تأثيرها على سوق العملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية في البلاد”.

وحول استعداد طهران للعودة عن الإجراءات الخمسة التي اتخذتها في خفض الالتزامات النووية فيما لو عادت الدول الأخرى إلى الالتزام بتعهداتها، قال واعظي إن “المفاوضات حول الاتفاق النووي جرت في إطار مراحل، إلا أن ما حدث هو أن الدول الأخرى لم تف بالتزاماتها لذا فإن شرطنا الأهم هو احترام الالتزامات من قبل جميع الدول في إطار الاتفاق”.

وختم واعظي مؤكدا أنه لن “تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي إذ إن المفاوضات بشأنه جرت وانتهت”.

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