معرض السليمانية الدولي للكتاب يكرّم المؤسسات الاعلامية

2020/11/25 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّم معرض السليمانية الدولي للكتاب، بدورته الثانية، اليوم الاربعاء، عدد من المؤسسات الاعلامية التي غطت نشاطات المعرض بشكل مستمر.

المعرض والذي افتتح ابوابه في الـ 18 من تشرين الثاني الحالي 2020 في السليمانية كرّم المؤسسات الاعلامية التي غطت نشاطات واخبار المعرض وبضمنها موقع PUKmedia.

المعرض الذي اقيم هذا العام وبنسخته الثانية استمر لمدة 10 أيام منذ الـ 18 من تشرين الثاني ويستمر الى يوم بعد الجمعة الموافق الـ 27 من الشهر ذاته.

PUKmedia خاص‌

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