دعوة دولية لرفض كل اشكال العنف ضد المرأة

2020/11/25 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاربعاء الخامس والعشرين من نوفمبر 2020 م الجاري في العاصمة المصرية القاهرة فاعلية حول ( الأطر القانونية لحماية النساء والفتيات في أوقات السلم والأزمات) لتي تنظمها مؤسسة ويستمينستر للديمقراطية ويكون الاجتماع عبر المنصة الرقمية لمناسبة الحملة السنوية 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة

وتاتي الفعالية لمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر الموافق لليوم العالمي للمرأة وتنتهى في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشاركت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، كمتحدث رئيسي للفعالية وبمشاركة السيد ريتشارد جراهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة ويستمنستر الديمقراطية بالمملكة المتحدة.



ومعالي الدكتورة وفاء بني مصطفى رئيسة ائتلاف البرلمانيات العرب من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعددا من الشخصيات البرلمانية البريطانية المعنية بهذه المواضيع.

وتناولت الفعالية بحث سبل معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف خاصة على خلفية الجائحة العالمية الحالية حيث سيسلط هذا الحدث الضوء على أهمية الآليات القانونية في التصدي لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأستعرضت الدكتورة هيفاء ابو غزالة جهود قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والاسرة والطفولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية بالتعاون مع الشركاء الأمميين وغيرهم والتي تشمل الاعداد مع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وكذا مشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

وكذلك تم اطلاق كتيب مبادرة "قصتي في زمن الكورونا" التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي والتي كتبتها النساء أنفسهن اذ تعرض قصص حياتهن الحقيقية وما تواجههن من عنف قائم على النوع الاجتماعي،

وفي ذات السياق تم إطلاق التقرير العربي (الذكرى الأربعون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو) حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979.

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

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