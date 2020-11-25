بالوثيقة.. القضاء يوقف العمل بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية ويعدها

2020/11/25 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدر مجلس القضاء الاعلى – رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية ( محكمة المنازعات الرياضية )، الاربعاء، حكماً بايقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري استناداً لاحكام المواد (51 و152 و 153 و 216 ) من قانون المرافعات المدنية.

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