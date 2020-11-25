الصحة تسجل 2438 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/11/25 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 2438 اصابة بـ وباء كورونا و 2270 حالة شفاء اضافة الى وفاة 55 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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