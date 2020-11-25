تحذير حكومي عاجل جداً من أمطار غزيرة في 7 محافظات قد تمهد لسيول بعد أيام

2020/11/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الموارد المائية تحذيراً عاجلاً جداً ، الاربعاء من تعرض سبع محافظات عراقية لسيول نهاية الشهر الجاري.

وحملت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) موقع من وزير الموارد مهدي الحمداني تحذيراً موجها لمكتب رئيس الوزراء من حصول موجة أمطار غزيرة يومي 28-29 تشرين الثاني الجاري ما قد يمهد لحصول سيول في 7 محافظات.

التفاصيل الكاملة في الوثيقة المبين تفاصيلها ادناه.

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