الصحة العراقية تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات والوفيات بكورونا اليوم

2020/11/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لهذا اليوم.

واكدت الوزارة بجدول بياني نشرته أنها سجلت اليوم 55 وفاةً و 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنةً بـ 35 وفاة و 2292 اصابة امس.

وبينت الوزارة ان عدد حالات التعافي بلغ اليوم 2270 ، وكان عدد المتعافين امس 2130.

التفاصيل كاملة في الجدول البياني المبين داخل الخبر

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