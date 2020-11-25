2020/11/25 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ القت القوات الامنية القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بالجيش العراقي ، جنوب الموصل.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان استخبارات قيادة الشرطة مع قوات الامن الوطني في محافظة نينوى ، القت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عميدركن ،في ناحية القيارة جنوب الموصل ".واضاف :" ان القوات الامنية سلمت المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"./انتهى

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