نائب يكشف عن تحركات لاستجواب محافظ البنك المركزي

2020/11/25 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي.

وقال ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هنالك تحرك نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي ، وان هذا الاستجواب سيطيح بالمحافظ”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية غير قادرة على الحفاظ على سمعة البنك المركزي وهيبتة”.

واضاف ان “المحافظ الحالي غير مختص وجيء به وفق منافع سياسية”، مبينا ان “الاستجواب سيجري قريبا وسيطيح بمحافظ البنك المركزي كونه غير مؤهل لادارة المنصب”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.



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