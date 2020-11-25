2020/11/25 | 16:45 - المصدر: عين العراق

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"أبل" تتحضر لإحداث طفرة في أجهزة "iPad Pro" المقبلة

قررت شركة ”أبل“ الأمريكية، الاعتماد على شاشات ”OLED“ من إنتاج شركة ”سامسونغ“ و“إل جي“ لأجهزتها اللوحية الجديدة من طراز (iPad Pro) التي من المفترض إطلاقها العام المقبل، بدلًا من شاشات ”LCD“ التقليدية.

وكشف تقرير أصدره موقع ”TheElec“، أن شركتي ”سامسونغ“ و“إل جي“ توفران حاليًا شاشات ”OLED“ لأجهزة iPhone تعملان على تطوير شاشة OLED الجديدة للحواسيب اللوحية الجديدة، التي قد تطلقها الشركة في النصف الثاني من عام 2021.

وذكر التقرير: أن ”سامسونغ“ حجزت توزيع أحد خطوطها لإنتاج شاشات ”OLED“، بحيث تكون قادرة على تكديس الطبقات الباعثة للضوء فوق بعضها بعضًا، وتكون النتيجة لوحة ”OLED“ ذات عمر أطول مقارنة باللوحات التي تستخدم طبقة واحدة فقط.

وتتطلب شركة ”أبل“ مواصفات أعلى لإنتاج شاشات ”OLED“ لجهاز ”iPad Pro“، بالمقارنة مع مواصفات شاشات ”OLED“ لتشكيلة ”iPhone“.



وبالنظر إلى أن الأجهزة اللوحية تُستخدم عادة لفترة أطول، فقد تعاني لوحات ”OLED“ ذات الطبقة الواحدة لانبعاث الضوء من احتراق ”البكسلات“ أو فقدان السطوع بمرور الوقت.

وذكر التقرير: أن خطط ”أبل“ لاستخدام شاشة ”OLED“ في حواسيبها اللوحية من الفئة المتقدمة، قد تتأخر، وذلك اعتمادًا على حجم اعتماد شاشات ”LCD“ مع الإضاءة الخلفية ”miniLED“.



ومن المتوقع أن تستخدم ”أبل“ شاشات ”LCD“ مع الإضاءة الخلفية ”miniLED“ لجهاز ”iPad Pro“ الذي من المفترض إطلاقه في النصف الأول من عام 2021، ويجعل هذا الشاشات أسمك مقارنة بطريقة الحافات المستخدمة حاليًا، حيث يتم تثبيت الإضاءة الخلفية على جوانب لوحات LCD ويتم استخدام لوحة توجيه الضوء، لنشر الضوء عبر الشاشة بأكملها.

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