2020/11/25 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجوب الكونغرس الأميركي قبل أيام مؤسس فيس بوك مارك زوكر بيرغ ومدير تويتر جاك دورسي، بعد اتهامات من نواب جمهوريين بأن المنصتين تقمعان الأصوات المحافظة على مواقعهما،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوك مشروعة حول حياد مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوك مشروعة حول حياد مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).