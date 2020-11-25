قرار العودة للتنسيق الأمني ومخاطره على المصالحة - نهاد ابو غوش

2020/11/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش القرار ومخاطر تعميق الأزمة الداخليةبقلم نهاد أبو غوشقرار السلطة الأخير بعودة العلاقات مع إسرائيل إلى سابق عهدها، أي إلى ما قبل التاسع عشر من أيار، بما يعنيه ذلك من عودة التنسيق الأمني، والتنسيق المدني واستلام أموال المقاصة، أثار ردود فعل واسعة مال معظمها إلى رفض واستغراب القرار، والتعبير عن الصدمة من من توقيته وشكل تخريجه، كما اقترن هذا الاستغراب بالتخوف من النتائج التي يحملها هذا القرار و ......





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