لجنة انضباط الكرة تضاعف عقوبة العنكوشي وتحذره من القادم

2020/11/25 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررتْ لجنةُ الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء 25/11/2020، معاقبةَ رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بمضاعفة العقوبة السابقة بمبلغ 10 ملايين دينار.

وأكدتْ لجنة الانضباط في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن:" المومأ إليه قامَ بالتصريح في القنوات الفضائية، والتطاول والانتقاص من أعضاء اللجنة بسبب عقوبتهِ السابقة، حيث إن هذه الألفاظ والعبارات لا تنطلي على أحدٍ، ولا تقبل غير معنى التجريح والتقليل من شأن أعضاء اللجنة".





وأضافتْ: " واتخذتْ اللجنة قرارها بعد الاجتماع، الذي انعقدَ اليوم، بحضور رئيسها، علي والي، وبقية الأعضاء، بمضاعفة العقوبة السابقة بمبلغ 10 ملايين دينار استنادًا لأحكام المادة 1/68، وبدلالة المادة 1/51 قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام، على أن يسدد مبلغ العقوبة خلال مدة 15 يوماً، وتنبيه المومأ إليه بعدم تكرار ذلك".

يشارُ إلى أن لجنة الانضباط كانت قد وجهتْ عقوبة مالية لرئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، مقدارها 5 ملايين دينار استنادًا لأحكام المادة 1/68 بدلالة المادة 1/51، وفي حالة تكرارِ المخالفة يضاعفُ المبلغ مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسمٍ كامل.

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