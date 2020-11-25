صحة ديالى : ضبط العشرات من الصيدليات والمذاخر الوهمية تضم اطنانا من الادوية مجهولة المنشأ

2020/11/25 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / ضبطت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى العديد من الصيدليات والمذاخر الوهمية خلال الاشهر الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فرق الرقابة الصحية ، بالتعاون مع الجهات الامنية ،ضبطت العشرات من الصيدليات الوهمية والمذاخر تضم اطنانا من الادوية مجهولة المنشأ ، التي تشكل ضررا على الصحة العامة ".واضاف :" ان الاضطرابات الامنية التي شهدتها محافظة ديالى بعد عام 2003 دفعت اصحاب النفوس الضعيفة الى تسويق الادوية الفاسدة ومجهولة المنشأ لتحقيق الارباح "، مؤكدا ان فرق الرقابة الصحية تبذل جهودا استثنائية في مواجهة الصيدليات الوهمية التي تعمل بالخفاء وتدار من قبل اشخاص لايحملون اية شهادة دراسية ./انتهى

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