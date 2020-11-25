معهد الاقتصاد والسلام: العراق يحل ثانيا على مؤشر الإرهاب العالمي في 2020

2020/11/25 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدر معهد الاقتصاد والسلام تقريره بشأن مؤشر الإرهاب العالمي فيما جاءت افغانستان أولاً والعراق ثانيا من أصل مائة وخمس وثلاثين دولة مدرجة دخلت المؤشر.ويشير تقرير معهد الاقتصاد والسلام، أنّ حركة طالبان كانت الأكثر خطراً وحصداً للأرواح في عام ألفين وتسعة عشر، في وقت لا يزال فيه تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بجزء […]

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