تشيلسي يسعى لتمديد بقاء نجم دفاعه

2020/11/25 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل تشيلسي في مفاوضات مع أحد أهم نجومه هذا الموسم من أجل إطالة فترة بقائه في الفريق، وفقا لما أكدته تقارير صحفية يوم الأربعاء.

وذكر موقع “توتو ميركاتو” أن تشيلسي يجهّز عرضا جديدا، للإبقاء على خدمات قلب دفاعه البرازيلي تياجو سيلفا حتى نهاية الموسم 2021-2022.

وتعاقد تشيلسي مع سيلفا (36 عاما)، بدون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما انتهى عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه السابق باريس سان جرمان.

وقدم سيلفا مستويات مميزة مع تشيلسي، ونال إعجاب المراقبين والنقاد، كما ارتدى شارة القائد في مناسبات عدة، الأمر الذي دفع إدارة النادي اللندني إلى محاولة تمديد فترة بقائه مع الفريق إلى ما بعد الموسم الحالي.

وعقد سيلفا الحالي مع تشيلسي يحتوي على خيار التمديد لسيلفا لـ12 شهرا إضافيا، وهو بند يسعى تشيلسي لتفعيله خلال المفاوضات مع الدولي البرازيلي.

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