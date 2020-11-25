رونالدو سلاح يوفنتوس لحسم صفقة بديل بوفون

2020/11/25 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء عن البديل الأقرب لخلافة الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون في يوفنتوس.

وينتهي عقد بوفون مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعلن انتهاء مسيرته مع كرة القدم بعدها.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان، هو الأقرب لخلافة بوفون في يوفنتوس.ويأتي ذلك مع الرحيل المتوقع لنافاس عن سان جيرمان، في ظل رغبة وإصرار نادي العاصمة الفرنسي على التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان.

وينتهي عقد دوناروما في سان سيرو بنهاية الموسم الجاري، وسط صعوبات في التوصل لاتفاق حول التجديد، في ظل الأزمة المالية الحالية، وحاجة الروسونيري لتجديد عقدي زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانوجلو أيضًا.

ولن تمثل مطالب دوناروما المادية أي مشاكل بالنسبة لباريس سان جيرمان، والذي يرغب في تأمين مركز حراسة المرمى لسنوات طويلة.

ويعتمد يوفنتوس في رغبته بضم نافاس على نجمه البرتغالي كريتسيانو رونالدو، والذي تربطه علاقة صداقة مع الحارس الكوستاريكي، منذ أن كانا في ريال مدريد.

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