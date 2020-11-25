التعليم تعلن عدد ايام الدوام الرسمي في الجامعات

2020/11/25 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، عن تحديد الدوام في الجامعات بما فيها التخصصات العلمية بيومين في الاسبوع وباقي الايام عبر التعليم الالكتروني.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لـ/المعلومة/ ان “بعض التخصصات من بينها المجموعة الطبية تقدمت بطلب لرفع الدوام بواقع ثلاثة ايام في الاسبوع لتمكينها من ايصال المادة العملية”.

واضاف ان “القرار حتى الان لايزال يومان في الاسبوع في عموم الجامعات وتخصص للجانب العملي للتخصصات العلمية”، مشيرا الى انه “تم ابلاغ جميع الجامعات بالقرار باعتماد الدوام للطلبة يومين في الاسبوع”.

واوضح العبودي ان “القرار ملزم لجميع الكليات والجامعات الاهلية ولا توجد اي استثناءات بالدوام “، لافتا الى ان “بقية الايام يكون التعليم الكتروني”.انتهى25و

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