اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بوتيرة تاريخية 33.1% في الربع الثالث

2020/11/25 | 17:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهد اقتصاد الولايات المتحدة نمواً قياسياً تجاوز 33 بالمائة في القراءة الثانية للربع الثالث من العام الجاري، مع تخفيف إجراءات قيود الإغلاق المرتبطة بكورونا.

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