2020/11/25 | 17:16 - المصدر: عين العراق

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الكشف عن حراك برلماني لاستجواب محافظ البنك المركزي

كشف النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي.

وقال ذيبان ان “هنالك تحرك نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي ، وان هذا الاستجواب سيطيح بالمحافظ”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية غير قادرة على الحفاظ على سمعة البنك المركزي وهيبتة”.

واضاف ان “المحافظ الحالي غير مختص وجيء به وفق منافع سياسية”، مبينا ان “الاستجواب سيجري قريبا وسيطيح بمحافظ البنك المركزي كونه غير مؤهل لادارة المنصب”.

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