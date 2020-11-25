2020/11/25 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء كردستان يطالب بغداد بإرسال جزء من حصة الإقليم لأربعة أشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء كردستان يطالب بغداد بإرسال جزء من حصة الإقليم لأربعة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).