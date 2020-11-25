مواجهة قطرية بحرينية في الخليج.. والمنامة تبلغ مجلس التعاون

2020/11/25 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها ستقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

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