2020/11/25 | 17:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو: الأمريكيون يحاربون في العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: الأمريكيون يحاربون في العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: الأمريكيون يحاربون في العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).