نداء من أربيل إلى المجتمع الدولي: نريد اتفاقاً نهائياً مع بغداد

2020/11/25 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مجلس وزراء كردستان، الاربعاء، إن تأخير الحكومة الاتحادية إرسال جزء من حصة الاقليم سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المواطنين، فيما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم مساعي التوصل لاتفاق جذري بين أربيل وبغداد.



وبحسب بيان للمجلس تلقى "ناس" نسخة منه (25 تشرين الثاني 2020)، أنه "عقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

وأكد بارزاني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن "حكومة إقليم كردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين".

وقدم بارزاني، "تعازيه بوفاة محافظ أربيل فرست صوفي، كذلك عزّى جميع الأسر التي فقدت أعزاءها بوباء كورونا".

وبحث الاجتماع "آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية".

وشدد رئيس وزراء الاقليم، على أن "حكومته بذلت كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

وقرر مجلس الوزراء "إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020".

وثمّن مجلس وزراء الاقليم "موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية".

وطالب مجلس وزراء الاقليم "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم".

وصوّت "مجلس وزراء الاقليم بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين".

وفي ختام الاجتماع، تطرق وزير النقل والمواصلات في الاقليم آنو جوهر إلى "المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كردستان، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كردستان".

كما أكد المجلس على "توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات".

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