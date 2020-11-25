دوري أبطال آسيا: إينيستا يقود فيسيل كوبي الياباني إلى دور الـ16

2020/11/25 | 17:21 - المصدر: سفن سكاي

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الدوحة (أ ف ب)

ضمن فيسيل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه نجم الوسط الاسباني المخضرم أندريس إينيستا تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أيطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه المتأخر على غوانغجو إيفرغراند الصيني 3-1، الاربعاء على استاد خليفة في الدوحة.

وفي مجموعة سابعة انسحب منها جوهور دار التعظيم الماليزي بسبب قيود السفر نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حصد فيسيل كوبي فوزه الثاني تواليا، رافعا رصيده الى 6 نقاط، مقابل نقطة لكل من سوون سامسونغ الكوري الجنوبي وغوانغجو، ما يعني ضمان حلوله في المركزين الاول او الثاني.

وسجل للفائز الذي يعاني راهنا في الدوري الياباني كيوغو فوروهاشي (44) والبرازيلي دوغلاس (74) وإينيستا (84)، ولغوانغجو الذي يشرف عليه بطل العالم السابق الايطالي فابيو كانافارو، فوروهاشي (55 خطأ في مرمى فريقه).

وانتقل إينيستا (36 عاما) الى صفوف فيسيل كوبي في 2018، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الاسباني بين 2002 و2018 ومنتخب بلاده.

وابقى تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على حظوظه قائمة في المجموعة الثامنة، بعد فوزه على سيدني أف سي الاسترالي 1-صفر بهدف نا-سيونغ يون (44).

وبفوزه الاول، رفع تشونبوك رصيده الى 4 نقاط، بفارق نقطتين عن كل من يوكوهاما مارينوس الياباني وشنغهاي أس آي بي جي الصيني اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

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