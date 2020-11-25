المظفر: 24 مليون ناخب لهم الحق بالاقتراع ونصفهم لم يحدثوا بطاقاتهم

2020/11/25 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت الناطق باسم ائتلاف النصر، ايات المظفر، احقية 24 مليون ناخب بالاقتراع في الانتخابات المقبلة.

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