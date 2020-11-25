انفجار لغم بناقلة نفطية يونانية في ميناء سعودي

2020/11/25 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} افادت وسائل الاعلام، الاربعاء، اصابة ناقلة باضرار جراء انفجار لغم في مرفأ سعودي.

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