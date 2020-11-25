دانا غاز الاماراتية تعلن زيادة انتاج الغاز السائل في اقليم كوردستان

2020/11/25 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شركة دانا غاز الاماراتية، الاربعاء، زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي السائل في حقول اقليم كوردستان الى 418 مليون قدم مكعب في اليوم.

وذكرت الشركة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، ان "المشروع الخاص بزيادة الانتاج ستستكمل بصورة نهائية حتى عام 2023، ستساهم بإضافة 170 الى 200 مليون دولار سنويا الى موارد الشركة".

واضافت، ان "الشركة تخطط لزيادة انتاجها من الغاز السائل في حقول اقليم كوردستان الى 500 مليون قدم مكعب ورفع انتاج المكثفات النفطية الى 12 الف برميل في اليوم.





وكان مسؤولون في ادارة ترمب قد حثوا خلال الشهورالماضية الحكومة العراقية على تقليص الاعتماد على الغاز الايراني المستورد وتعويضها بالغاز المنتج من اقليم كوردستان.

ا.ح

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