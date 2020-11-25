25.1 مليار دولار صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثالث

2020/11/25 | 17:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفض صافي ربح الشركات المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من 2020 بنسبة 34.5% على أساس سنوي، وذلك حسب تقرير لشركة كامكو إنفست.

وبلغت القيمة الإجمالي لصافي ربح الشركات الخليجية في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر/أيلول السابق 25.1 مليار دولار، مقابل 38.2 مليار دولار بالربع الثالث من عام 2019.

ومن حيث معدلات النمو المتتالي، بلغ نمو أرباح الشركات الخليجية – باستثناء الشركات البحرينية – حوالي 80% أي أنها شهدت نموًا مطلقاً قدره 10.9 مليار دولار أمريكي.

وجاء قطاع الطاقة في الصدارة بتسجيله أعلى معدل نمو ربع سنوي، إذ ارتفعت أرباح القطاع بمقدار 4.9 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 72.9% لتصل إلى 11.5 مليار دولار أمريكي، وتبعه قطاع البنوك بنمو أرباحه 66.9% بعد أن أعلنت البنوك عن ارتفاع إيراداتها وانخفاض المخصصات مما ساهم في تعزيز الأرباح.

كما بلغت أرباح قطاع المواد الأساسية 634.5 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة بتسجيله لخسائر في الربع الثاني من عام 2020، من جهة أخرى، كان التراجع الأكبر من نصيب قطاعي التأمين والعقار، حيث انخفضت أرباح القطاعين على أساس ربع سنوي بنسبة 36.8% و22.4% على التوالي.

وكان الأداء المالي للشركات الخليجية مقارنة بالعام الماضي سلبياً على نطاق واسع وواصل تراجعاته الحادة، وسجلت أرباح الشركات السعودية أعلى معدل انخفاض من حيث القيمة المطلقة حيث تراجعت ارباحها بمقدار 10.2 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 37% على أساس سنوي لتصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث 2020.

وباستثناء صافي الربح ربع السنوي الذي سجلته شركة أرامكو السعودية والذي انخفض بنسبة 44.5% تراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية بوتيرة أقل بكثير بلغت نسبة 11.9% على أساس سنوي.

وتبع الشركات السعودية الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت، بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار أمريكي و430.6 مليون دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 59.2% و30.4%، على التوالي.

وفي المقابل، أعلنت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن أقل معدل تراجع في الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 2.9 %، حيث بلغت قيمة الأرباح 2.39 مليار دولار أمريكي.

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